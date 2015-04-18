Здравствуйте!

Сайт http://goldencars.com.ua нужно реализовать ручную сортировку в админ панели, например для городов и автомобилей, типа (в каком порядке они в админке, в таком порядке и на сайте отображаются). на данный момент отображается в порядке добавления, последняя добавленная в самом низу.

Сайт создан на CMS системе Wacdis

Видел такую реализацию по моему на Joomla - стрелочки на позицию вверх и вниз.