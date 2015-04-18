Перенести ИМ с Joomla на Битрикс

Есть ИМ построенный на джумла и компоненте "Шины и диски". Вот адрес магазинаhttp://www.shini-u-diski.ru/

Нужно полностью перенести весь магазин с товарами, дизайном и функционалом на Битрикс.

Также подключить сайт к серверу с 1С. Сервер частный но в сети. Настроить экспорт импорт товаров и остатков. Предоставить при сдаче магазина подробный мануал по управлению и администрированию магазина.

В бэкэнде сайта есть 3 парсера которые парсят товары с трёх сайтов поставщиков. Их тоже нужно перенести.

Предпочтение будет отдана фрилансеру с хорошим опытом работы с битриксом, отзывами и портфолио по данной цмс. Также нужна будет консультация и помощь в приобретении лицензии.

От кандидатов жду примерные сроки, ориентировочный стоимость и вопросы в пм.