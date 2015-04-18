Требуется добавить расположение блоков в Drupal

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки109 просмотров

Добрый день!

Требуется добавить несколько новых блоков на странице для размещения рекламы на сайте.

Drupal
10 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров