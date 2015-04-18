Здравствуйте! Сайт http://goldencars.com.ua нужно реализовать ручную сортировку в админ панели, например для городов и автомобилей, типа (в каком порядке они в админке, в таком порядке и на сайте отображаются). на данный момент отображается ...
Требуется добавить расположение блоков в Drupal
Добрый день!
Требуется добавить несколько новых блоков на странице для размещения рекламы на сайте.
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