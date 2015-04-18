Доработка плагина каталога продуктов для Wordpress

Имеется премиум версия плагина Ultimate Product Catalogue Plugin https://wordpress.org/plugins/ultimate-product-catalogue/

В первую очередь, нужно подогнать шаблон плагина под дизайн сайта http://alfagro.com.ua/ , что бы он вписывался в общую концепцию.

Сам функционал плагина в целом устраивает, но видно, что разработчики умеют больше кодить, нежели делать красивые вещи.

Для картинок на странице продуктов нужно прикрутить один из lightbox плагинов.

В целом, хотелось бы видеть страницу продукта похожей на эту, только без табов, т.к. в плагине этот функционал пока не реализован http://rttheme18.demo-rt.com/product-detail/product-name-9/