В данный момент имеется сайт, созданный на Joomla 2.x, который используется для следующих задач: 1. Отображение новостей (главная страница) + генерация RSS на базе них 2. Страницы-статьи (до 20-ти) с описанием продукции ...
Нужно подправить 2 сайта на dle
есть 2 пациента, сайты купленные
у первого проблема в том, что половина кнопок в админке не пашет, допустим в редакторе хочу добавить фото, нажимаешь на кнопку и ничего.
ошибки судя по коду страницы вот. Проблема стала после переноса на другой сервер, сайт есть и на старом хосте. Могли перенести просто криво.
"Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier
index.php:2 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier
admin.php?mod=addnews&action=addnews:242 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
admin.php:321 Uncaught ReferenceError: Calendar is not defined
admin.php:990 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
admin.php:1065 Uncaught ReferenceError: Calendar is not defined
admin.php:1174 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
chrome-extension://mfhnkgpdlogbknkhlgdjlejeljbhflim/init.js:15 onMessageFromBackground: method=statPixel url=http://uta4.net/admin.php?mod=addnews&action=addnews
http://uta4.net/engine/data/emoticons/hoegh.gif Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
http://uta4.net/engine/data/emoticons/pukulan_bayangan.gif Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
http://uta4.net/engine/data/emoticons/makae_jangan_macem.gif Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
2admin.php:834 Uncaught ReferenceError: media_upload is not defined"
2-й пациент http://film-4-you.ru/, проблема в том, что не могу в полной новости вставить ссылку картинку, + необходимы правки главной страницы. Не кликабельны ссылки новостного блока.
Кто сможет помочь? и приблизительная цена?
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