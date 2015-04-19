Нужно сделать резервную копию сайта, базы данных и обновить drupal 6.19, до последней версии 6,35. На сайте установлен свой шаблон. Так же обновить установленные модули, что-бы в доступных обновлениях не было ничего красного и желтого. ...
Перенос сайта Joomla ->легковесная мультиязычная CMS
В данный момент имеется сайт, созданный на Joomla 2.x, который используется для следующих задач:
1. Отображение новостей (главная страница) + генерация RSS на базе них
2. Страницы-статьи (до 20-ти) с описанием продукции
3. Файловый архив (до 100 файлов), с которого пользователь может скачать необходимый файл.
4. Ссылки в виде меню на форум и онлайн магазин.
Что нужно сделать:
1. Предложить легковесную CMS (требования к ней ниже), которая удовлетворит нынешним требованиям.
2. Мультиязычность (желательно "из коробки") (русский, английский) для новостей, статей и всего сайта в целом.
3. Автоматический выбор языка сайта, в зависимости от настроек в пользовательском браузере + ручная установка языка сайты.
4. Очень желательно корректное отображение на планшетах и телефонах
5. Настроить меню и ссылки в соответствии с нынешней версии сайта
6. Перенести контент с имеющегося сайта
7. Перенести тему (дизайн), используемую сейчас под новую CMS
CMS должна удовлетворять следующим требованиям:
1. Легковесность (Joomla, Wordpress, Drupal не рассматриваются).
2. Опенсоурс
3. Минимальная распостраненность для возможности в дальнейшем нахождения специалиста по ней.
4. Проект CMS должен быть в активной разработке.
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