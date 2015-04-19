Перенос сайта Joomla ->легковесная мультиязычная CMS

В данный момент имеется сайт, созданный на Joomla 2.x, который используется для следующих задач:

1. Отображение новостей (главная страница) + генерация RSS на базе них

2. Страницы-статьи (до 20-ти) с описанием продукции

3. Файловый архив (до 100 файлов), с которого пользователь может скачать необходимый файл.

4. Ссылки в виде меню на форум и онлайн магазин.

Что нужно сделать:

1. Предложить легковесную CMS (требования к ней ниже), которая удовлетворит нынешним требованиям.

2. Мультиязычность (желательно "из коробки") (русский, английский) для новостей, статей и всего сайта в целом.

3. Автоматический выбор языка сайта, в зависимости от настроек в пользовательском браузере + ручная установка языка сайты.

4. Очень желательно корректное отображение на планшетах и телефонах

5. Настроить меню и ссылки в соответствии с нынешней версии сайта

6. Перенести контент с имеющегося сайта

7. Перенести тему (дизайн), используемую сейчас под новую CMS

CMS должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Легковесность (Joomla, Wordpress, Drupal не рассматриваются).

2. Опенсоурс

3. Минимальная распостраненность для возможности в дальнейшем нахождения специалиста по ней.

4. Проект CMS должен быть в активной разработке.