Верстка сайта, админки и модуля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок356 просмотров

ТЗ на верстку в приложении.

Макет сайта в jpg в приложении. PSD исполнителю.

Блок примерки дисков делаем с использованием скрипта http://configurators.ru/ (нужно этот скрипт сделать под дизайн сайта)

Сделать нужно очень быстро (неделя)

Готов выслушать ваши предложения по ценам.

10 лет назад
dmitrytulubaev
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dens-web
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
10 лет назад
$100
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dens-web
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
10 лет назад