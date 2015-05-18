Читайте внимательно, и оставляйте свои предложения только после прочтения всего что я написал. Меня интересует цена и скорость исполнения такого проекта - от вас. Что дается на входе: ...
Верстка сайта, админки и модуля
ТЗ на верстку в приложении.
Макет сайта в jpg в приложении. PSD исполнителю.
Блок примерки дисков делаем с использованием скрипта http://configurators.ru/ (нужно этот скрипт сделать под дизайн сайта)
Сделать нужно очень быстро (неделя)
Готов выслушать ваши предложения по ценам.
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