Собрать сайт-визитку на modx revo

Читайте внимательно, и оставляйте свои предложения только после прочтения всего что я написал.

Меня интересует цена и скорость исполнения такого проекта - от вас.

Что дается на входе:

- html верстка, возможно с js (может без)

- описание нужного функционала (например форма обратной связи, всплавающие фото,

- тексты (может и без текстов, если заказчик будет заполнять сам)

- данные для входа на хостинг (с пополненным балансом)

От вас требуется:

- базовые знания php/js/jquery

- базовые знания modx (базовое знание популярных дополнений Wayfinder, FormIt, Gallery, getResources, getPage, могу предоставить инструкцию по ним)

- базовые понятие о seo (инструкцию что именно делать я дам, грубо говоря создать такие-то TV, заполнить примерно так)

(почему я пишу "базовые" - потому что не обязательно быть мегаэкспертом, достаточно знать на уровне пользователя это все, и всегда можно найти подсказку в интернете...)

Ваша задача:

- создать на хостинге требуемый домен + сайт, там же автоматически устанавливается Modx revo

- настроить основные настройки

- установить дополнения требуемые для работы

- использовать дополнения под требования проекта

- создать структуру документов (с title,decsription, keywords, со статьями если они были переданы)

т.е. по сути эта работа на несколько часов, если процесс отлажен...

P.S. еще будут подобные проекты в будущем, и не только сайт-визитки...