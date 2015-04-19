есть 2 пациента, сайты купленные http://uta4.net/ http://film-4-you.ru/ у первого проблема в том, что половина кнопок в админке не пашет, допустим в редакторе хочу добавить фото, нажимаешь на кнопку и ничего. ...
Собрать сайт-визитку на modx revo
Читайте внимательно, и оставляйте свои предложения только после прочтения всего что я написал.
Меня интересует цена и скорость исполнения такого проекта - от вас.
Что дается на входе:
- html верстка, возможно с js (может без)
- описание нужного функционала (например форма обратной связи, всплавающие фото,
- тексты (может и без текстов, если заказчик будет заполнять сам)
- данные для входа на хостинг (с пополненным балансом)
От вас требуется:
- базовые знания php/js/jquery
- базовые знания modx (базовое знание популярных дополнений Wayfinder, FormIt, Gallery, getResources, getPage, могу предоставить инструкцию по ним)
- базовые понятие о seo (инструкцию что именно делать я дам, грубо говоря создать такие-то TV, заполнить примерно так)
(почему я пишу "базовые" - потому что не обязательно быть мегаэкспертом, достаточно знать на уровне пользователя это все, и всегда можно найти подсказку в интернете...)
Ваша задача:
- создать на хостинге требуемый домен + сайт, там же автоматически устанавливается Modx revo
- настроить основные настройки
- установить дополнения требуемые для работы
- использовать дополнения под требования проекта
- создать структуру документов (с title,decsription, keywords, со статьями если они были переданы)
т.е. по сути эта работа на несколько часов, если процесс отлажен...
P.S. еще будут подобные проекты в будущем, и не только сайт-визитки...
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