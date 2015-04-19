Читайте внимательно, и оставляйте свои предложения только после прочтения всего что я написал. Меня интересует цена и скорость исполнения такого проекта - от вас. Что дается на входе: ...
Установить шаблон WP и сделать настройки согласно ТЗ
Необходимо установить шаблон WP и сделать все необходимые структурные настройки согласно техническому заданию (в приложении) на своем сервере. Оплата после проверки и переноса сайта на наш сервер.
Срок 3дня.
Оплата в wmz или wmr.
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