Разработка веб проектов любой сложности от лендинг пейджев до высоконагруженных порталов. Придумываем и создаем пользовательские интерфейсы.
Работаю с коллегами в сфере интернет с 1998 года, коллектив работал в компаниях: Агава, Финам, Бегун, компаниях разработки веб проектах и
стартапах в области информационных систем
Одни из выполненные проекты:
Занимаемся/знаем/умеем: CSS3, HTML5, PHP, photoshop, illustrator, python+django, 1c Bitrix
Our experiences ranged from building responsive mobile sites that work well
cross-browser to building scalable sites and services. We like working
on projects creating beautiful and usable interfaces.
We also like to do landing pages with good and nice designs. we like to develop
projects for the following areas: ecommerse, business cards, landings
pages and indentical design.
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Дизайн мобильных приложений
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Интернет-магазины
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