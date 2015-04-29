100work

Скрягин 100work

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка веб проектов любой сложности от лендинг пейджев до высоконагруженных порталов. Придумываем и создаем пользовательские интерфейсы.

Работаю с коллегами в сфере интернет с 1998 года, коллектив работал в компаниях: Агава, Финам, Бегун, компаниях разработки веб проектах и

стартапах в области информационных систем

Одни из выполненные проекты:

http://www.dempfer.ru/

http://profest.biz/

Занимаемся/знаем/умеем: CSS3, HTML5, PHP, photoshop, illustrator, python+django, 1c Bitrix

Our experiences ranged from building responsive mobile sites that work well

cross-browser to building scalable sites and services. We like working

on projects creating beautiful and usable interfaces.

We also like to do landing pages with good and nice designs. we like to develop

projects for the following areas: ecommerse, business cards, landings

pages and indentical design.

Дизайн мобильных приложений
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$7/час
от $300от 3 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга