Читайте внимательно, и оставляйте свои предложения только после прочтения всего что я написал. Меня интересует цена и скорость исполнения такого проекта - от вас. Что дается на входе: ...
Работа с Magento
Есть сайт на Magento который требует доработок. Доработки различные.
Необходим уверенный програмист.
Оплата за каждую задачу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо установить шаблон WP и сделать все необходимые структурные настройки согласно техническому заданию (в приложении) на своем сервере. Оплата после проверки и переноса сайта на наш сервер. Срок 3 дня. ...Завершен10 лет назад
- $100
Необходимо установить шаблон WP и сделать все необходимые структурные настройки согласно техническому заданию (в приложении) на своем сервере. Оплата после проверки и переноса сайта на наш сервер. Срок 3дня. Оплата в wmz ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
ТЗ на верстку в приложении. Макет сайта в jpg в приложении. PSD исполнителю. Блок примерки дисков делаем с использованием скрипта http://configurators.ru/ (нужно этот скрипт сделать под дизайн сайта) Сделать нужно ...Завершен10 лет назад
Есть сайт на Drupal6. Его нужно перенести на Drupal7, а также добавить Captcha для форм логирование и регистрации. вот сайт http://www.sdcverifier.com/ Ваши сроки и цена ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Приветствую всех. Есть проект сделанный на wp, требуется переработать текущий вариант + добавить и сделать шаблон внутренней страницы.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
есть 2 пациента, сайты купленные http://uta4.net/ http://film-4-you.ru/ у первого проблема в том, что половина кнопок в админке не пашет, допустим в редакторе хочу добавить фото, нажимаешь на кнопку и ничего. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Перевстали работать ссылки второго уровня http://tile-expert.ru/Завершен10 лет назад
Здравствуйте нужно установить дизайн сайта на движок joomla! Прикрепляю дизайн сайта, если будут вопросы обращайтесь и пожалуйста, пишите сразу стоимость. Буду очень благодарен если у вас есть уже готовые работы, которые вы предоставите для просмотра. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
В данный момент имеется сайт, созданный на Joomla 2.x, который используется для следующих задач: 1. Отображение новостей (главная страница) + генерация RSS на базе них 2. Страницы-статьи (до 20-ти) с описанием продукции ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад