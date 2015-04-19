Перенос c Drupal6 на Drupal7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки142 просмотра

Есть сайт на Drupal6. Его нужно перенести на Drupal7, а также добавить Captcha для форм логирование и регистрации. вот сайт

http://www.sdcverifier.com/

Ваши сроки и цена ...

10 лет назад
SolidBrain
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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