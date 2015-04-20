Доработка сайтов на Wordpress / Joomla

Есть два сайта, которые необходимо доработать/поправить.

Сайт 1: Wordpress

Тема кастомная со своим функционалом. Необходимо расширить форму с Mailchimp и разобраться со связью сайт-фейсбук добавления новостей через сервис https://twitterfeed.com (фото добаляются случайным образом).

+ по мелочам.

Сайт 2: Работа с К2 на основе того что есть. Связь товаров и их свойст через теги (это каталог, не магазин). Начальный функционал есть, необходимо изменить под новые требования.

Желательно опыт работы с YII Framework, возможно, будет проект на постоянное развитие.

Отвечайте, пожалуйста, с ссылками на примеры работ.