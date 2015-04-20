Необходимо установить шаблон WP и сделать все необходимые структурные настройки согласно техническому заданию (в приложении) на своем сервере. Оплата после проверки и переноса сайта на наш сервер. Срок 3 дня. ...
Доработка сайтов на Wordpress / Joomla
Есть два сайта, которые необходимо доработать/поправить.
Сайт 1: Wordpress
Тема кастомная со своим функционалом. Необходимо расширить форму с Mailchimp и разобраться со связью сайт-фейсбук добавления новостей через сервис https://twitterfeed.com (фото добаляются случайным образом).
+ по мелочам.
Сайт 2: Работа с К2 на основе того что есть. Связь товаров и их свойст через теги (это каталог, не магазин). Начальный функционал есть, необходимо изменить под новые требования.
Желательно опыт работы с YII Framework, возможно, будет проект на постоянное развитие.
Отвечайте, пожалуйста, с ссылками на примеры работ.
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