Нужен проект дома в Scetch Up 2015

Есть реальные размеры "коробки дома" (включая окна, двери).

Дом на 3 этажа 10 на 11 метров + гараж 4 на 11 метров.

Вам нужно нарисовать этот домик в Scetch Up 2015 (все стены, окна), презентовать мне работу скайпом и отдать файл мне.

Если сотрудничество получится, то дальше будем на почасовой основе вместе с вами расставлять внутренние перегородки, мебель и прочее.