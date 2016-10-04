Дизайн спальни 18 м2

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен17 заявок283 просмотра
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Необходимо выполнить спальня 18м2: 

- разработку нескольких вариантов дизайна и визуализации;

- подбор всех предметов мебели и отделочных материалов с указанием производителей и возможностью их приобрести за доступные средства;

- развертки стен с просчетом материалов.

7 лет назад
gunja183
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
charkazzada
36 летАзербайджан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
3 дня
Понравился дизайн и общение с Джавидом. Очень быстро реагировал на все пожелания, постоянно был на связи и самое главное хорошая цена. Спасибо
Было приятно и легко с вами работать!Спасибо за сотрудничество!
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