Визуализация магазина товаров для большого тенниса

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт20 заявок216 просмотров
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Добрый день

Нужен специалист который сможет в 3D визуализировать будущий магазин товаров для большого тенниса.

Есть схемы будущего магазина, Есть пример визуализации магазина. Есть фотографии работающего магазина с товарами.

помещение 12 кв м

точки обзора - 3 внутри, 2 снаружи

Ждем Ваших предложений: сроки, цена...

Заранее спасибо.

7 лет назад
maximus123
Максим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад