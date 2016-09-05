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Визуализация магазина товаров для большого тенниса
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Добрый день
Нужен специалист который сможет в 3D визуализировать будущий магазин товаров для большого тенниса.
Есть схемы будущего магазина, Есть пример визуализации магазина. Есть фотографии работающего магазина с товарами.
помещение 12 кв м
точки обзора - 3 внутри, 2 снаружи
Ждем Ваших предложений: сроки, цена...
Заранее спасибо.
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