Перенести мебель в интерьеры

Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер

При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично.

Фотографий для обработки много. Начнём с 5.

Дается картинка с диваном на белом фоне.

Фотографию интерьера подбираете вы.

Цвет мебели в интерьере должен быть такой же, как на исходнике.

Мебель в интерьере не должна "парить" над полом.

Примеры выполненной работы в прикрепленных файлах