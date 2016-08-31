Перенести мебель в интерьеры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт41 заявка464 просмотра
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Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер

При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично.

Фотографий для обработки много. Начнём с 5.

Дается картинка  с диваном на белом фоне. 

Фотографию интерьера подбираете вы.

Цвет мебели в интерьере должен быть такой же, как на исходнике.

Мебель в интерьере не должна "парить" над полом.

Примеры выполненной работы в прикрепленных файлах

7 лет назад
bonomebel
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад