Визуализация перед домом - уютный двор

Добрый день! Имеется квартира в новостройке площадью 70м2. Необходимо придумать для нее минималистический дизайн и зарендерить его с высокой фотореалистичностью. Претендентам обязательно иметь опыт работы в этой области от 3-х лет и развернутое портфолио. Планы с размерами, примеры ...