Визуализация дизайн проекта 2-х комнатной квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт51 заявка383 просмотра
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Визуализация дизайн проекта 2-х комнатной квартиры. От входа с Лева: кухня, спальня

справа:гостиная, напротив входа( с Лева на право): гардеробная, туалет, ванна

7 лет назад
Larisa2016
Лариса 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад