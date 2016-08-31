Всем привет! Необходимо оформить торговую точку. Фото - в приложении. Логотип есть. Обязательные элементы: - перечень компаний-партнеров - описание деятельности - возможно, разместить где-то интересный коллаж из фото. Нужно, чтоб смотрелось красиво и органично. Ваши цены, сроки? Укажите также, количество вариантов дизайна, ...
Визуализация дизайн проекта 2-х комнатной квартиры
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Визуализация дизайн проекта 2-х комнатной квартиры. От входа с Лева: кухня, спальня
справа:гостиная, напротив входа( с Лева на право): гардеробная, туалет, ванна
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