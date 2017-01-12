Дорисовать дизайн дома по имеющимуся макету

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен6 заявок172 просмотра
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нужно прорисовать дизайн дома, коробка макет уже есть, большое интересует подобрать цветовую гамму

7 лет назад
demidenko_d
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
7 лет назад
$50
2 дня
Хороший специалист по графике, рекомендую, работой остался доволен!
Хороший заказчик, приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству!