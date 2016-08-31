Расположить мягкую мебель в интерьере

$2
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт15 заявок279 просмотров
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Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер

При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично и мебель не парила в воздухе.

Цена 2$ за фото или ваша цена.  Фотографий для обработки много. 

Тестовое задание расположить в гостиной диван (файл прикреплен)

7 лет назад
immebel
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад