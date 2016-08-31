Расположить мягкую мебель в интерьере

Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер

При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично и мебель не парила в воздухе.

Цена 2$ за фото или ваша цена. Фотографий для обработки много.

Тестовое задание расположить в гостиной диван (файл прикреплен)