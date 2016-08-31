Дизайн-проект интерьера шоу-рума товаров для животных

Необходимо создать дизайн-проект для шоу-рума одежды и аксессуаров для собак и кошек, шоу-рум расположен в груминг салоне, в зоне ожидания для клиентов. Цветовая схема: бело-розовая (ассоциации с кондитерским магазином), дополнительно - золотой, фуксия, . Дизайн должен быть привлекательным для женщин, ЦА - девушки 21+, семьи с детьми. Делаем акцент на гламурность и "мимимишность", световую подсветку полок.

В помещении необходимо разместить стойку ресепшена (она уже есть) администратора "п-образной" формы, размеры 120х50см, телевизор белый (р-р 32"), зона ожидания для клиентов: 2 кресла и 1 банкетка (1м длинной), журнальный столик, куллер для воды. Зона торговли: стеллажи для одежды, полки, внизу закрытые ящички для хранения вещей.

Источники естественного света: дверь входная, дверь-перегородка с зоной груминг-салона.

На полу помещения плитка светло серого цвета, потолок : армстронг также светло-серый с лампами дневного света, напольное покрытие и потолок менять не надо.

Окон в помещении нет.

План помещения прилагается.