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Дизайн-проект интерьера шоу-рума товаров для животных
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Необходимо создать дизайн-проект для шоу-рума одежды и аксессуаров для собак и кошек, шоу-рум расположен в груминг салоне, в зоне ожидания для клиентов. Цветовая схема: бело-розовая (ассоциации с кондитерским магазином), дополнительно - золотой, фуксия, . Дизайн должен быть привлекательным для женщин, ЦА - девушки 21+, семьи с детьми. Делаем акцент на гламурность и "мимимишность", световую подсветку полок.
В помещении необходимо разместить стойку ресепшена (она уже есть) администратора "п-образной" формы, размеры 120х50см, телевизор белый (р-р 32"), зона ожидания для клиентов: 2 кресла и 1 банкетка (1м длинной), журнальный столик, куллер для воды. Зона торговли: стеллажи для одежды, полки, внизу закрытые ящички для хранения вещей.
Источники естественного света: дверь входная, дверь-перегородка с зоной груминг-салона.
На полу помещения плитка светло серого цвета, потолок : армстронг также светло-серый с лампами дневного света, напольное покрытие и потолок менять не надо.
Окон в помещении нет.
План помещения прилагается.
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