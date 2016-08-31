Здравствуйте!

Появилась необходимость сделать бюджетный дизайн интерьера, для магазина женской одежды. Рассмотрю вариант сотрудничества как с начинающим дизайнером, так и с опытным, если цена будет доступная.

В чем собственно задача... Есть помещение в торговом центре, площадью в 35 квадратов (сейчас пустое). Хочется сделать привлекательный магазин, но с самыми минимальными затратами т.к. весь бюджет уходит на аренду и закупку. Но все же хочется привлечь внимание покупателя как-то и хоть немного выделяться среди других обычных магазинов (где только обычное торговое оборудование и все). Что имеет в виду, когда говорю о минимальных затратах.... Возможно где-то красиво повесить штору, где-то повесить несколько картин, поклеить красивые обои в какой-то части магазина или покрасить... Повесить какие-то часы интересные.... Возможно как-то нестандартно расположить оборудование. Добавить может один небольшой шкафчик и пару полочек (какие-то огромные деревянные сооружения мы не потянем по бюджету). Т.к. как говориться, надо из обычных подручных средств, сделать приятный дизайн магазина.

Подробнее о магазине...

Магазин женской одежды из Италии (возможно как-то этот момент тоже обыграть, или даже наоборот сделать на нем акцент). Одежда для среднего класса (т.е. это не крутые какие-то бренды).

В магазине будет небольшой стол-ресепшн и две раздевалки.

Примерный план магазина в приложенном рисунке. Чтобы было понятно - левая часть (синяя) это витрина которая выходит в трц. Вход - это две стеклянные двери которые открываются во внутрь.

Витрину планировали заставить маникенами + баннерами, чтобы привлекать издалека посетителей.

Собственно, думаю для начала этой информации будет достаточно.

В ближайшие дни будут предоставлены фото помещения и его точные размеры (длина и ширина).

Хотелось бы узнать примерную стоимость такой работы и сроки реализации.

Спасибо за внимание.