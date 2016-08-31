Всем привет! Необходимо оформить торговую точку. Фото - в приложении. Логотип есть. Обязательные элементы: - перечень компаний-партнеров - описание деятельности - возможно, разместить где-то интересный коллаж из фото. Нужно, чтоб смотрелось красиво и органично. Ваши цены, сроки? Укажите также, количество вариантов дизайна, ...
Бюджетный дизайн интерьера, для магазина женской одежды.
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Здравствуйте!
Появилась необходимость сделать бюджетный дизайн интерьера, для магазина женской одежды. Рассмотрю вариант сотрудничества как с начинающим дизайнером, так и с опытным, если цена будет доступная.
В чем собственно задача... Есть помещение в торговом центре, площадью в 35 квадратов (сейчас пустое). Хочется сделать привлекательный магазин, но с самыми минимальными затратами т.к. весь бюджет уходит на аренду и закупку. Но все же хочется привлечь внимание покупателя как-то и хоть немного выделяться среди других обычных магазинов (где только обычное торговое оборудование и все). Что имеет в виду, когда говорю о минимальных затратах.... Возможно где-то красиво повесить штору, где-то повесить несколько картин, поклеить красивые обои в какой-то части магазина или покрасить... Повесить какие-то часы интересные.... Возможно как-то нестандартно расположить оборудование. Добавить может один небольшой шкафчик и пару полочек (какие-то огромные деревянные сооружения мы не потянем по бюджету). Т.к. как говориться, надо из обычных подручных средств, сделать приятный дизайн магазина.
Подробнее о магазине...
Магазин женской одежды из Италии (возможно как-то этот момент тоже обыграть, или даже наоборот сделать на нем акцент). Одежда для среднего класса (т.е. это не крутые какие-то бренды).
В магазине будет небольшой стол-ресепшн и две раздевалки.
Примерный план магазина в приложенном рисунке. Чтобы было понятно - левая часть (синяя) это витрина которая выходит в трц. Вход - это две стеклянные двери которые открываются во внутрь.
Витрину планировали заставить маникенами + баннерами, чтобы привлекать издалека посетителей.
Собственно, думаю для начала этой информации будет достаточно.
В ближайшие дни будут предоставлены фото помещения и его точные размеры (длина и ширина).
Хотелось бы узнать примерную стоимость такой работы и сроки реализации.
Спасибо за внимание.
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