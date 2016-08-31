Разработать планировку офиса

Необходимо сделать две планировки одного офиса на обоих этажах.

Первый вариант: с конференц-залом. Конференц-зал у нас уже имеется. То есть, нужно разделить оставшееся пространство на кабинеты, не трогая конференц-зал.

Каждый отдел – отдельный кабинет.

Отдел продажи: 7 сотрудников

Отдел телемаркетинг: 5 сотрудника

Отдел маркетинг: 2 сотрудников

Отдел тренеры: 3 сотрудника

Отдел сопровождение: 3 сотрудника

Отдел финансы: 3 сотрудника

Отдел работа с партнерами: 1 сотрудник

Отдел HR: 2 сотрудника

Кабинет помощника директора: 1 сотрудник

Кабинет директора: 1 сотрудник

Второй вариант: без конференц-зала. То есть убираем конференц-зал и задействуем всё пространство.

Отдел продажи: 8 сотрудников

Отдел телемаркетинг: 3 сотрудника

Отдел маркетинг: 6 сотрудников

Отдел тренеры: 3 сотрудника

Отдел сопровождение: 4 сотрудника

Отдел финансы: 3 сотрудника

Отдел работа с партнерами: 2 сотрудник

Отдел HR: 2 сотрудника

Кабинет помощника директора: 1 сотрудник

Кабинет директора: 1 сотрудник

Планировки с залом и без зала нужно делать со следующим учетом, что мы сначала сделаем планировку с залом, а если возникнет необходимость, то в дальнейшем сделаем без него. То есть, для перехода от одной планировки к другой не должно быть глобальных перестроений.

На планировке нужно сделать расстановку мебели.