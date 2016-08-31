Разработать планировку офиса

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт20 заявок337 просмотров
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Необходимо сделать две планировки одного офиса на обоих этажах.  

  

Первый вариант: с конференц-залом. Конференц-зал у нас уже имеется. То есть, нужно разделить оставшееся пространство на кабинеты, не трогая конференц-зал.  

  

Каждый отдел – отдельный кабинет.  

  

Отдел продажи: 7 сотрудников  

Отдел телемаркетинг: 5 сотрудника  

Отдел маркетинг: 2 сотрудников  

Отдел тренеры: 3 сотрудника  

Отдел сопровождение: 3 сотрудника  

Отдел финансы: 3 сотрудника  

Отдел работа с партнерами: 1 сотрудник  

Отдел HR: 2 сотрудника  

Кабинет помощника директора: 1 сотрудник  

Кабинет директора: 1 сотрудник  

  

Второй вариант: без конференц-зала. То есть убираем конференц-зал и задействуем всё пространство.  

  

Отдел продажи: 8 сотрудников  

Отдел телемаркетинг: 3 сотрудника  

Отдел маркетинг: 6 сотрудников  

Отдел тренеры: 3 сотрудника  

Отдел сопровождение: 4 сотрудника  

Отдел финансы: 3 сотрудника  

Отдел работа с партнерами: 2 сотрудник  

Отдел HR: 2 сотрудника  

Кабинет помощника директора: 1 сотрудник  

Кабинет директора: 1 сотрудник  

  

Планировки с залом и без зала нужно делать со следующим учетом, что мы сначала сделаем планировку с залом, а если возникнет необходимость, то в дальнейшем сделаем без него. То есть, для перехода от одной планировки к другой не должно быть глобальных перестроений.  

  

На планировке нужно сделать расстановку мебели.

7 лет назад
kiraf95
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад