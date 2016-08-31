Дизайн экстерьера "булочной"

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт18 заявок318 просмотров
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Нужно сделать дизайн для точки реализации выпечки и салатов, а точнее окон, баннера, меню, и стены внутри помещения. прикрепил 3д модельки. 

7 лет назад
VasFom
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад