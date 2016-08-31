Дизайн экстерьера "булочной"

Здравствуйте! Появилась необходимость сделать [b]бюджетный [/b]дизайн интерьера, для магазина женской одежды. Рассмотрю вариант сотрудничества как с начинающим дизайнером, так и с опытным, если цена будет доступная. В чем собственно задача... Есть помещение в торговом центре, площадью в 35 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн для точки реализации выпечки и салатов, а точнее окон, баннера, меню, и стены внутри помещения. прикрепил 3д модельки.
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры29 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Необходимо оформить торговую точку. Фото - в приложении. Логотип есть. Обязательные элементы: - перечень компаний-партнеров - описание деятельности - возможно, разместить где-то интересный коллаж из фото. Нужно, чтоб смотрелось красиво и органично. Ваши цены, сроки? Укажите также, количество вариантов дизайна, ...Завершен7 лет назад
нужно прорисовать дизайн дома, коробка макет уже есть, большое интересует подобрать цветовую гаммуЗавершен7 лет назад
- $2
Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично и мебель не парила в воздухе. Цена 2$ за фото или ваша цена. Фотографий для обработки много. Тестовое задание расположить в ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт7 лет назад
Визуализация дизайн проекта 2-х комнатной квартиры. От входа с Лева: кухня, спальня справа:гостиная, напротив входа( с Лева на право): гардеробная, туалет, ваннаИнтерьеры и Экстерьеры51 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется Визуализация перед домой - сделать уютный двор, но естественно и натуральноИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн и сделать визуализацию ванной комнаты, коридора и совмещенной кухни-гостиной в новой квартире. Выкопировки помещений по запросу.Интерьеры и Экстерьеры35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Добрый день! Имеется квартира в новостройке площадью 70м2. Необходимо придумать для нее минималистический дизайн и зарендерить его с высокой фотореалистичностью. Претендентам обязательно иметь опыт работы в этой области от 3-х лет и развернутое портфолио. Планы с размерами, примеры ...Завершен7 лет назад
- $77
Требуется разработать дизайн выставочного стенда ЖК «Стрижи» для компании-застройщика «Восток Центр Иркутск». Площадь 25 кв.м (5х5 м). Условия: 1. Открытый павильон с трёх сторон, задняя стена глухая 2. Обязательные объекты: — макет жилого комплекса 1х3 м, высота с куполом ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт7 лет назад