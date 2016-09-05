Требуется дизайн интерьера для квартиры с чертежем

Нужен индивидуальный дизайн интерьера для квартиры, евро двушка, 55кв. метров общая площадь. Определились только с кухней, точнее её цветовой гаммой и внешним видом, с остальным пока не определились, требуется простота и уют со вкусом. Назначение квартиры - молодая семья, ожидающая ребенка, то есть нужно "обезопасить" квартиру (острые углы и т.д.). Гости - раз в месяц посиделки с друзьями. Дом не газифицирован . Требуется выделить не большую рабочую зону, для работы на ноутбуке, возможно мобильную зону, которая может перемещаться по настроению .

В прикрепе ( план квартиры), точный скину в лс , в прикрепе дизайны, которые нравятся, кухня, которую почти, но не заказали и её план . Остальные детали в ЛС, либо skype