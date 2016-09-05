Нужны визы Макс, чертежи в Архикаде , проекты разные -квартиры и дома. Обязательно постоянная связь-скайп, вотсап. Сейчас квартира 126м2 виз(20 000р)+чертежи отдельно
Требуется дизайн интерьера для квартиры с чертежем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен индивидуальный дизайн интерьера для квартиры, евро двушка, 55кв. метров общая площадь. Определились только с кухней, точнее её цветовой гаммой и внешним видом, с остальным пока не определились, требуется простота и уют со вкусом. Назначение квартиры - молодая семья, ожидающая ребенка, то есть нужно "обезопасить" квартиру (острые углы и т.д.). Гости - раз в месяц посиделки с друзьями. Дом не газифицирован . Требуется выделить не большую рабочую зону, для работы на ноутбуке, возможно мобильную зону, которая может перемещаться по настроению .
В прикрепе ( план квартиры), точный скину в лс , в прикрепе дизайны, которые нравятся, кухня, которую почти, но не заказали и её план . Остальные детали в ЛС, либо skype
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