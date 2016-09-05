Нужны визы Макс, чертежи в Архикаде , квартира 126м2

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт21 заявка210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны визы Макс, чертежи в Архикаде , проекты разные -квартиры и дома. Обязательно постоянная связь-скайп, вотсап. Сейчас квартира 126м2 виз(20 000р)+чертежи отдельно

7 лет назад
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)