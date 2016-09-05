Нужны визы Макс, чертежи в Архикаде , квартира 126м2

Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично. Фотографий для обработки много. Начнём с 5. Дается картинка с диваном на белом фоне. Фотографию интерьера подбираете вы. Цвет мебели в интерьере ...