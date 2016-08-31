Дизайн гостиной в квартире

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт30 заявок248 просмотров
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Необходимо разработать дизайн и сделать визуализацию гостиной в квартире. Площадь помещения 18 м2.

7 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад