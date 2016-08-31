Дизайн гостиной в квартире

Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично. Фотографий для обработки много. Начнём с 5. Дается картинка с диваном на белом фоне. Фотографию интерьера подбираете вы. Цвет мебели в интерьере ...
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Необходимо разработать дизайн и сделать визуализацию гостиной в квартире. Площадь помещения 18 м2.
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