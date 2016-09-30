Доработать дизайн гостиной

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен10 заявок202 просмотра
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Мебель в комнате расставлена по размерам. Мебель разная по цвету и текстуре. Необходимо придумать элементы интерьера, которые бы ее объединяли, чтобы комната смотрелась гармонично (потолок, шторы, напольное покрытие, обои, оформление стен и т.д.) + визуализировать

Комната 18м2. Итог проекта = 3д картинка с видом комнаты. Никакие чертежи не нужны.

7 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Borodastov
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$47
3 дня
Понравилось не только то, что исполнитель всегда на связи, но и стиль, предложенный им для воплощения моих идей. Сработал оперативно, качественно, без нареканий. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Екатерина абсолютно чётко поставила задачу, корректна и приятна в общении. Совместными усилиями быстро выполнили работу. Буду рад помочь ей снова.
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