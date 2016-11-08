Денис, спасибо за работу! Все было сделано в рамках договоренностей , предложено было более чем 3 варианта, работали до победного конца , когда я останусь доволен. Вместе с планами предоставил еще и подборку мебели с артикулами и ссылками на приобретение мебели, поэтому это не просто проект, но еще и полноценная работа, которая в итоге будет реализована в квартире. Успехов тебе Денис и стабильного роста :)