Borodastov

Денис Бородастов Borodastov

 
40 летРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ничего лишнего!

Высшее образование, СГТУ. Специальность - архитектор-дизайнер.

Интерьеры, экстерьеры, чертежи, логотипы.

Ничего лишнего!

Работаю в ArchiCad, 3D-Max, Vray, Photoshop

[email protected]

3ds MaxArchiCADPhotoshop
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Отзывы заказчиков
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн мансарды
Я была восхищенна предложенными идеями, потому что дизайн превзошел мои ожидания! Огромное спасибо за проделанную работу! Мы просили сделать несколько вариантов решений того или иного вопроса и Денис охотно пошел нам на встречу, в процессе отвечая на все наши вопросы. Сотрудничеством остались очень довольны!
Ольга, благодарю за заказ! Чёткая постановка задачи, быстрая обратная связь и оплата. Удачи Вам!
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allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка интерьера квартиры 68.65 кв.м.
Все сделано в лучшем виде.
Отличный заказчик. Всё грамотно и чётко - от поставленной задачи до оплаты. Рекомендую.
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nemoss
54 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Создать качественные имиджи - рендеры здания с привязкой к местности
Второй раз работаю с этим исполнителем. Качественно выполнена. Рекомендую
Рад был снова сотрудничать с Сергеем. Отличный заказчик!
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nemoss
54 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сделать проект расстановски лейаут офиса в 3д
Поработали с Денисом по данному проекту. Крайне адекватный исполнитель. Учел все пожелания. В ходе ведения проекта была определена дополнительная работа, нормаьно была заценена и выполнена. Рекомендую.
Сергей грамотно поставил задачу, предоставил максимум информации по объекту. Всегда был на связи, что позволило быстро вносить корректировки. Оплата была произведена вовремя. Было интересно сотрудничать. Рекомендую.
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filter_s
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Проектирование кухни-гостинной мебелью ИКЕА/IKEA
Денис, спасибо за работу! Все было сделано в рамках договоренностей , предложено было более чем 3 варианта, работали до победного конца , когда я останусь доволен. Вместе с планами предоставил еще и подборку мебели с артикулами и ссылками на приобретение мебели, поэтому это не просто проект, но еще и полноценная работа, которая в итоге будет реализована в квартире. Успехов тебе Денис и стабильного роста :)
Грамотно и чётко ставил задачи, не затягивал с принятием решений. Легко нашли с ним общий язык. Рекомендую его, как хорошего и адекватного заказчика. Спасибо за сотрудничество, Сергей!
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Интерьеры и Экстерьеры
6 отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга