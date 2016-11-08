Ничего лишнего!
Высшее образование, СГТУ. Специальность - архитектор-дизайнер.
Интерьеры, экстерьеры, чертежи, логотипы.
Ничего лишнего!
Работаю в ArchiCad, 3D-Max, Vray, Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Экстерьер мотеля638 просмотров
- Экстерьер мотеля546 просмотров
- Кафе539 просмотров
- Кафе568 просмотров
- Бар534 просмотра
- Бар361 просмотр
- Кухня-гостиная318 просмотров
- "Антитрикс"232 просмотра
- Спальная-гостиная324 просмотра
- Спальная-гостиная458 просмотров
- Вилла в Дубае. Спальная комната.336 просмотров
- Вилла в Дубае.330 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Я была восхищенна предложенными идеями, потому что дизайн превзошел мои ожидания! Огромное спасибо за проделанную работу! Мы просили сделать несколько вариантов решений того или иного вопроса и Денис охотно пошел нам на встречу, в процессе отвечая на все наши вопросы. Сотрудничеством остались очень довольны!
Ответный отзыв
Ольга, благодарю за заказ! Чёткая постановка задачи, быстрая обратная связь и оплата. Удачи Вам!
$100
10 баллов
7 лет назад
Все сделано в лучшем виде.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё грамотно и чётко - от поставленной задачи до оплаты. Рекомендую.
$80
10 баллов
7 лет назад
Второй раз работаю с этим исполнителем. Качественно выполнена. Рекомендую
Ответный отзыв
Рад был снова сотрудничать с Сергеем. Отличный заказчик!
$100
10 баллов
7 лет назад
Поработали с Денисом по данному проекту. Крайне адекватный исполнитель. Учел все пожелания. В ходе ведения проекта была определена дополнительная работа, нормаьно была заценена и выполнена. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сергей грамотно поставил задачу, предоставил максимум информации по объекту. Всегда был на связи, что позволило быстро вносить корректировки. Оплата была произведена вовремя. Было интересно сотрудничать. Рекомендую.
$65
10 баллов
7 лет назад
Денис, спасибо за работу! Все было сделано в рамках договоренностей , предложено было более чем 3 варианта, работали до победного конца , когда я останусь доволен. Вместе с планами предоставил еще и подборку мебели с артикулами и ссылками на приобретение мебели, поэтому это не просто проект, но еще и полноценная работа, которая в итоге будет реализована в квартире. Успехов тебе Денис и стабильного роста :)
Ответный отзыв
Грамотно и чётко ставил задачи, не затягивал с принятием решений. Легко нашли с ним общий язык. Рекомендую его, как хорошего и адекватного заказчика. Спасибо за сотрудничество, Сергей!
Интерьеры и Экстерьеры
6 отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга