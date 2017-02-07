Сделать проект расстановски лейаут офиса в 3д

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен12 заявок329 просмотров

Нужно по предварительному чертежу поднять стены и окна и внутри офиса создать рабочие места. Итоговый формат должен быть из общего плана и рендеров рабочих мест. Образец выполненных работ прилагаю

8 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Borodastov
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$100
7 дней
Поработали с Денисом по данному проекту. Крайне адекватный исполнитель. Учел все пожелания. В ходе ведения проекта была определена дополнительная работа, нормаьно была заценена и выполнена. Рекомендую.
Сергей грамотно поставил задачу, предоставил максимум информации по объекту. Всегда был на связи, что позволило быстро вносить корректировки. Оплата была произведена вовремя. Было интересно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Borodastov
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад