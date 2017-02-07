Сделать проект расстановски лейаут офиса в 3д

Необходимо по сьёмкам с дрона, фотографиям и планам смоделировать котеджный городок, с рестораном, футбольным полем, парком. И отрендерить циклическое(максимально по возможности) видео 360 (2048*2048*6) длинной в 10 секунд. На видео нужно анимировать ...