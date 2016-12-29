Добрый день! Нам для сайта нужны 3d панели для отделки интерьера. Хотелось бы найти исполнителя, который уже имел опыт в данной сфере. панели нам необходимы для каталога. По данной ссылке http://srecorder.com/s/357t посмотрите, пожалуйста, описание задачи. ...
Дизайн маленькой квартиры
Добрый день
Очень интересует дизайн маленькой квартиры 24 кв.м.
1) побольше деревянных настенный панелей
2) постараться отделить зону спальни и гостиной с кухней
3) потолок плоский
4) все встраиваемое
5) хочется уюта
6) возможно в стиле гостиничного номера под аренду
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