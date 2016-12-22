Планировка мини отеля

Добрый вечер,

есть план-схемы подвала и три этажа.

Нужно грамотно расставить комнаты с удобствами.

Визуализации, 3Д и т.д. не нужно, интересует сделать максимально все просто, и чтобы было видно размеры.

Отель будет в стили B&B, в номере все элементарно просто, ничего лишнего, для примера:

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/c3/4f/38/bandung-metro-indah.jpg

http://www.balilocalguide.com/IMG/arton98.jpg

http://bb-hotel-milano-cenisio-garibaldi.hotel-ds.com/data/Photos/OriginalPhoto/1117/111791/111791898.JPEG

Скриншоты:

0 этаж (цоколь) - http://joxi.ru/ZrJQWQJs99JbwA

котельная

прачечная

кухня-столовая для завтраков

1 этаж - http://joxi.ru/12MWKWEfMl113r

нужно разместить рецепцию и комнаты эконом класса (хостел). Также нужно

разместить комнату для персонала, наверное, правильно будет разместить комнату

возле рецепции.

Центральный вход нужно сделать один (левый), правого не нужно.

С скриншота:

1) Такжеможет быть кухня (есть газ)

2,3,4) просто комнаты

5) центральный вход

6) коридор

7) лестница на второй этаж

8) лестница в цоколь

2 этаж - http://joxi.ru/p27WeWKfooQWz2

комнаты с удобствами - максимальное возможное количество

комнат, но чтобы более-менее комфортные по площади

3 этаж - http://joxi.ru/MAj3V3QH44Vxnr

аналогично второму этажу комнаты с удобствами

4 этаж - скриншота нет, это мансарда, есть возможность любой планировки комнат,

поскольку панельное перекрытие. Высота по середине где-то 8-10 метров.

Комнаты нужно спланировать с удобствами.

Разрешается перепланировка стен и окон. Кроме несущих стен.