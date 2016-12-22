Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
Планировка мини отеля
Добрый вечер,
есть план-схемы подвала и три этажа.
Нужно грамотно расставить комнаты с удобствами.
Визуализации, 3Д и т.д. не нужно, интересует сделать максимально все просто, и чтобы было видно размеры.
Отель будет в стили B&B, в номере все элементарно просто, ничего лишнего, для примера:
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/c3/4f/38/bandung-metro-indah.jpg
http://www.balilocalguide.com/IMG/arton98.jpg
http://bb-hotel-milano-cenisio-garibaldi.hotel-ds.com/data/Photos/OriginalPhoto/1117/111791/111791898.JPEG
Скриншоты:
0 этаж (цоколь) - http://joxi.ru/ZrJQWQJs99JbwA
котельная
прачечная
кухня-столовая для завтраков
1 этаж - http://joxi.ru/12MWKWEfMl113r
нужно разместить рецепцию и комнаты эконом класса (хостел). Также нужно
разместить комнату для персонала, наверное, правильно будет разместить комнату
возле рецепции.
Центральный вход нужно сделать один (левый), правого не нужно.
С скриншота:
1) Такжеможет быть кухня (есть газ)
2,3,4) просто комнаты
5) центральный вход
6) коридор
7) лестница на второй этаж
8) лестница в цоколь
2 этаж - http://joxi.ru/p27WeWKfooQWz2
комнаты с удобствами - максимальное возможное количество
комнат, но чтобы более-менее комфортные по площади
3 этаж - http://joxi.ru/MAj3V3QH44Vxnr
аналогично второму этажу комнаты с удобствами
4 этаж - скриншота нет, это мансарда, есть возможность любой планировки комнат,
поскольку панельное перекрытие. Высота по середине где-то 8-10 метров.
Комнаты нужно спланировать с удобствами.
Разрешается перепланировка стен и окон. Кроме несущих стен.
Заявки фрилансеров
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