Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
Дизайн интерьеров
Дизайн интерьеров: - перепланировка, подбор стиля, 3D визуализация, чертеж пола, потолка, развертки стен, план и чертеж электрики, - подбор материалов, - авторский надзор
Заявки фрилансеров
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