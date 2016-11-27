Дизайн интерьеров

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Закрыт16 заявок246 просмотров

Дизайн интерьеров: - перепланировка, подбор стиля, 3D визуализация, чертеж пола, потолка, развертки стен, план и чертеж электрики, - подбор материалов, - авторский надзор

8 лет назад
Tanya888design7
Татьяна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров