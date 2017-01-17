Задизайнить стол и офис в целом

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен10 заявок1483 просмотра
#1$40
#2$20
#3$5

Надо сделать набросок офиса и самое главное - стола. Размер 5 метров на 7 метров. Для определенности скажем 5 метров в высоту и 7 метров в ширину на листе бумаги. Вход примерно в середине правых 5 метров. Сзади, на других 5 метрах слева, стена с окнами стеклянными в пол. За ними сад зеленый. Высота - 3,5 метра.

Надо придумать красивый офис. В первую очередь это должен быть рабочий стол. Стол должен быть в первую очередь немного необычным на вид от входа.  Кресло miller aeron. Стол должен быть большим.  Предпочтительный материал - натуральный камень. В несущую конструкцию можно бетон. Силуэт - лучше прямые линии.  Остальная мебель на ваше усмотрение. Не нужа зона для совещаний. Больше двух посетителей не планируется. 

Проявляйте фантазию. Третьих и вторых мест может быть несколько, по настроению.  

Если есть вопросы - задавайте. 

Существенный момент: победитель конкурса ещё получает контракт на дизайн всего остального дома. Собственно конкурс ради этого и затеян, найти дизайнера на весь дом.

По мотивам заданнных вопросов дописываю:

Офис для одного человека. Это домашний офис. Переговоров не планируется. Гости будут, но весьма редко. Большую часть времени хозяин будет там один работать за компьютером. 99% общения будет происходить по телефону и скайпам всяким с другими уголками мира.

8 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победители конкурса

Rina13
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
#2
Очень хорошо проработан концепт и детали
Интересный конкурс. Грамотно составлено ТЗ, лаконично, но емко. Все отлично!
Eddie_BAR
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1
Очень хорошо проработан концепт и детали
Интересный проект, четкая задача и быстрые ответы на вопросы.
Dementenko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
#3
Очень хорошо проработан концепт и детали
Спасибо за интересный конкурс!

Заявки фрилансеров

Rina13
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
#2
Eddie_BAR
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1
Dementenko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
#3