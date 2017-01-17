Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
Задизайнить стол и офис в целом
Надо сделать набросок офиса и самое главное - стола. Размер 5 метров на 7 метров. Для определенности скажем 5 метров в высоту и 7 метров в ширину на листе бумаги. Вход примерно в середине правых 5 метров. Сзади, на других 5 метрах слева, стена с окнами стеклянными в пол. За ними сад зеленый. Высота - 3,5 метра.
Надо придумать красивый офис. В первую очередь это должен быть рабочий стол. Стол должен быть в первую очередь немного необычным на вид от входа. Кресло miller aeron. Стол должен быть большим. Предпочтительный материал - натуральный камень. В несущую конструкцию можно бетон. Силуэт - лучше прямые линии. Остальная мебель на ваше усмотрение. Не нужа зона для совещаний. Больше двух посетителей не планируется.
Проявляйте фантазию. Третьих и вторых мест может быть несколько, по настроению.
Если есть вопросы - задавайте.
Существенный момент: победитель конкурса ещё получает контракт на дизайн всего остального дома. Собственно конкурс ради этого и затеян, найти дизайнера на весь дом.
По мотивам заданнных вопросов дописываю:
Офис для одного человека. Это домашний офис. Переговоров не планируется. Гости будут, но весьма редко. Большую часть времени хозяин будет там один работать за компьютером. 99% общения будет происходить по телефону и скайпам всяким с другими уголками мира.
Победители конкурса
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