Задизайнить стол и офис в целом

# 1 — $ 40 # 2 — $ 20 # 3 — $ 5

Надо сделать набросок офиса и самое главное - стола. Размер 5 метров на 7 метров. Для определенности скажем 5 метров в высоту и 7 метров в ширину на листе бумаги. Вход примерно в середине правых 5 метров. Сзади, на других 5 метрах слева, стена с окнами стеклянными в пол. За ними сад зеленый. Высота - 3,5 метра.

Надо придумать красивый офис. В первую очередь это должен быть рабочий стол. Стол должен быть в первую очередь немного необычным на вид от входа. Кресло miller aeron. Стол должен быть большим. Предпочтительный материал - натуральный камень. В несущую конструкцию можно бетон. Силуэт - лучше прямые линии. Остальная мебель на ваше усмотрение. Не нужа зона для совещаний. Больше двух посетителей не планируется.

Проявляйте фантазию. Третьих и вторых мест может быть несколько, по настроению.

Если есть вопросы - задавайте.

Существенный момент: победитель конкурса ещё получает контракт на дизайн всего остального дома. Собственно конкурс ради этого и затеян, найти дизайнера на весь дом.

По мотивам заданнных вопросов дописываю:

Офис для одного человека. Это домашний офис. Переговоров не планируется. Гости будут, но весьма редко. Большую часть времени хозяин будет там один работать за компьютером. 99% общения будет происходить по телефону и скайпам всяким с другими уголками мира.