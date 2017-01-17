Архитектор / Дизайнер / Иллюстратор

Профессиональный и грамотный дизайнер.

Я за логичный дизайн, поэтому каждый мой продукт продуман до мелочей и заточен под конкретного потребителя.

Люблю и умею оригинальничать, у меня никогда нет проблем с идеями. Виртуозно рисую от руки.

Вхожу в топ- 10 иллюстраторов на фриланс-бирже " freelancehunt ".

https://freelancehunt.com/freelancer/golovchenko_vi.html