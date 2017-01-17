Архитектор / Дизайнер / Иллюстратор
Профессиональный и грамотный дизайнер.
Я за логичный дизайн, поэтому каждый мой продукт продуман до мелочей и заточен под конкретного потребителя.
Люблю и умею оригинальничать, у меня никогда нет проблем с идеями. Виртуозно рисую от руки.
Вхожу в топ- 10 иллюстраторов на фриланс-бирже " freelancehunt ".
Портфолио
- Комикс в стиле "fansadox"377 просмотров
- Визитки для фитнес-тренеров739 просмотров
- Ручная графика325 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Очень хорошо проработан концепт и детали
Ответный отзыв
Интересный проект, четкая задача и быстрые ответы на вопросы.