Eddie_BAR

Виталий Головченко Eddie_BAR

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Архитектор / Дизайнер / Иллюстратор

Профессиональный и грамотный дизайнер.

Я за логичный дизайн, поэтому каждый мой продукт продуман до мелочей и заточен под конкретного потребителя.

Люблю и умею оригинальничать, у меня никогда нет проблем с идеями. Виртуозно рисую от руки.

Вхожу в топ- 10 иллюстраторов на фриланс-бирже " freelancehunt ".

https://freelancehunt.com/freelancer/golovchenko_vi.html

Портфолио

Отзывы заказчиков

Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Задизайнить стол и офис в целом
Очень хорошо проработан концепт и детали
Интересный проект, четкая задача и быстрые ответы на вопросы.
Ответный отзыв