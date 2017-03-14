3D модель в 3DS Max улицы и окружающих домов плюс один рендер с улицы

$200
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Завершен4 заявки703 просмотра

Добрый день,

необходимо создать модель улицы города с домами в таком стиле http://www.europeanhabitat.com/wp-content/uploads/2016/03/ALP-2015-0602-082-Moskva-City-Modern-Financial-District-of-Moscow.jpg

При этом максимаьно простых форм, бюджет до 500 000 треугольников на всю сцену. Можно не добавлять деревьев, важнее чтобы улица была с проезжей и пешеходной частью, можно без людей и машин, главное дома и дорога/тратуар.

Так же нужен один рендер для понимания что всё ок со сценой, высокого качества от запекания не нужно, главное чтобы сцена была ок, рендер только для принятия работы, нужна сама сцена.

3ds MaxWordPress
8 лет назад
forux
Артем 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$200
10 дней
Всё было хорошо
У Артема сразу было четкое видение чего он хочет, поэтому не было никаких излишних правок и прочей бесплатной работы. Всегда на связи и оплата в срок. Было интересно и приятно работать!

Заявки фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
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