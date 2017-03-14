Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
3D модель в 3DS Max улицы и окружающих домов плюс один рендер с улицы
Добрый день,
необходимо создать модель улицы города с домами в таком стиле http://www.europeanhabitat.com/wp-content/uploads/2016/03/ALP-2015-0602-082-Moskva-City-Modern-Financial-District-of-Moscow.jpg
При этом максимаьно простых форм, бюджет до 500 000 треугольников на всю сцену. Можно не добавлять деревьев, важнее чтобы улица была с проезжей и пешеходной частью, можно без людей и машин, главное дома и дорога/тратуар.
Так же нужен один рендер для понимания что всё ок со сценой, высокого качества от запекания не нужно, главное чтобы сцена была ок, рендер только для принятия работы, нужна сама сцена.
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