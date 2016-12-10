Необходимо сделать 3д визуализацию дизайна и несколько вариантов планировки комнаты 4,35 х 3,41 х 2,65 (ДхШхВ)м., с использованием мебели из Икеи(Системы хранения Пакс, серии Бесто), в комнате необходимо уместить Шкаф длинной не менее 1,5м., рабочий ...
Дизайн интерьера магазина женской одежды
Здравствуйте!
Ищется начинающий дизайнер интерьера для создания интерьера в магазин женской одежды в 60 кв.
Общий концепт и фирменные цвета есть. Примерное понимание того что нужно - тоже есть.
Надо это все просто расположить правильно и красиво по магазину.
Сроки не горят. Бюджет минимальный.
Хотелось бы от вас услышать цифры. Спасибо.
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