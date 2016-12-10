Дизайн интерьера магазина женской одежды

Здравствуйте!

Ищется начинающий дизайнер интерьера для создания интерьера в магазин женской одежды в 60 кв.

Общий концепт и фирменные цвета есть. Примерное понимание того что нужно - тоже есть.

Надо это все просто расположить правильно и красиво по магазину.

Сроки не горят. Бюджет минимальный.

Хотелось бы от вас услышать цифры. Спасибо.