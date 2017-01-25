Дизайн комнаты 17,8 м2

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен27 заявок407 просмотров

Добрый день.Планируем начать ремонт в комнате 17,8 кв метров. Дом марки П-3(3 комнатная квартира)

Дизайна супер-пупер не планируем, хотим качественно смоделировать расстановку мебели.Хотелось бы сделать из нее спальню-гостинную.

На полу планируем ламинат, на стенах обои,а на потолке натяжной потолок.

8 лет назад
petroffm
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ItalyTalia
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$1
20 дней
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Заявки фрилансеров

ItalyTalia
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад