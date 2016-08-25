Очень приятно было сотрудничать с Еленой. Елена внимательна к пожеланиям заказчика, оперативно предлагает разные варианты, вносит изменения по желанию, порой даже кардинальные, помогая тем самым заказчику выбрать наиболее оптимальный вариант по функциональности и эстетике. Я довольна предложенным мне дизайном и , конечно, сотрудничество будет продолжено. Елена, Вам спасибо!