Дизайнер-проектировщик. Архитектор.
Добрый день!
Я дизайнер-проектировщик с опытом работы 8 лет
Образование —высшее, по специальности архитектор.
Программы: ArchiCad, 3ds Max+Corona, Adobe Photoshop, CorelDRAW.
Стадии АР,3D визуализация. Разработка дизайн-проектов частных и общественных помещений.
выполнение малых архитектурных форм.
выполнение эскизов.
instagram: el.n.design
почта: [email protected]
skype: ItalyTalia.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример основных схем реализации110 просмотров
- Спальня126 просмотров
- Кухня82 просмотра
- Гостиная218 просмотров
- Ванная для молодой семьи166 просмотров
- Кухня в таунхаусе208 просмотров
- Спальня в современном стиле212 просмотров
- Первый этаж двухуровневой квартиры180 просмотров
- Кухня-гостиная147 просмотров
- Комната мальчика 13 лет554 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень приятно было сотрудничать с Еленой. Елена внимательна к пожеланиям заказчика, оперативно предлагает разные варианты, вносит изменения по желанию, порой даже кардинальные, помогая тем самым заказчику выбрать наиболее оптимальный вариант по функциональности и эстетике. Я довольна предложенным мне дизайном и , конечно, сотрудничество будет продолжено. Елена, Вам спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ! Очень приятный и вежливый заказчик. Оплата была произведена вовремя и в полном объеме. Очень довольна сотрудничеством и с удовольствием его продолжу!
$1
10 баллов
8 лет назад
Елена ответственная! Рекомендую.Буду обращаться еще раз.Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата, все время на связи. Спасибо за работу!
$1
10 баллов
9 лет назад
Выражаю огромную признательнось Елене, за качественную работу выполненную значительно раньше сроков! Она ВОЛШЕБНИЦА! Превратила мои кривые мысли в законченный целостный проект, который превзошел все ожидания! Моментальный отклик на сообщения, быстрое внесение правок в проект! Большое СПАСИБО! Все рекомендую! Обязательно обращусь повторно!
Ответный отзыв
Дмитрий очень приятный человек и заказчик! Четкая постановка задачи, конструктивный диалог! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним! Спасибо за заказ!
Интерьеры и Экстерьеры
3 отзыва
$5/час
от $5от 10 дней
нет рейтинга