ItalyTalia

Елена ItalyTalia

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер-проектировщик. Архитектор.

Добрый день!

Я дизайнер-проектировщик с опытом работы 8 лет

Образование —высшее, по специальности архитектор.

Программы: ArchiCad, 3ds Max+Corona, Adobe Photoshop, CorelDRAW.

Стадии АР,3D визуализация. Разработка дизайн-проектов частных и общественных помещений.

выполнение малых архитектурных форм.

выполнение эскизов.

instagram: el.n.design

почта: [email protected]

skype: ItalyTalia.

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_1489901407759
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дизайн кухни с маленькой столовой зоной ( хорошо продумать мебель)
Очень приятно было сотрудничать с Еленой. Елена внимательна к пожеланиям заказчика, оперативно предлагает разные варианты, вносит изменения по желанию, порой даже кардинальные, помогая тем самым заказчику выбрать наиболее оптимальный вариант по функциональности и эстетике. Я довольна предложенным мне дизайном и , конечно, сотрудничество будет продолжено. Елена, Вам спасибо!
Спасибо за заказ! Очень приятный и вежливый заказчик. Оплата была произведена вовремя и в полном объеме. Очень довольна сотрудничеством и с удовольствием его продолжу!
Ответный отзыв
petroffm
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Дизайн комнаты 17,8 м2
Елена ответственная! Рекомендую.Буду обращаться еще раз.Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата, все время на связи. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
dmitrysuppes
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Дизайн проект стенки в зал
Выражаю огромную признательнось Елене, за качественную работу выполненную значительно раньше сроков! Она ВОЛШЕБНИЦА! Превратила мои кривые мысли в законченный целостный проект, который превзошел все ожидания! Моментальный отклик на сообщения, быстрое внесение правок в проект! Большое СПАСИБО! Все рекомендую! Обязательно обращусь повторно!
Дмитрий очень приятный человек и заказчик! Четкая постановка задачи, конструктивный диалог! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним! Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
3 отзыва
$5/час
от $5от 10 дней
нет рейтинга