Дизайн кухни с маленькой столовой зоной ( хорошо продумать мебель)

Хотела сделать ремонт везде, но определенные несчастные обстоятельства ограничивают меня на данный момент в средствах и движении . В общем, пока только кухня.

Необходимо сделать дизайн-проект кухни-столовой в стиле прованс. Хоть кухня и маленькая, но хочется уместить и диван туда ( допустим вариант скамьи с подушками декоративными) и стол раскладывающийся ( лучше круглый) и технику ( посудомойка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник, под раковиной будут фильтры воды и измельчитель, поэтому нужно ибо шкаф под мойку большой, либо 1 шкафчик для мусорного ведра отдельно). Не нравится все громоздкое, тяжелое, темное, хочется очень легкий светлый интерьер с продуманным текстилем. Ремонт бюджетный по материалам ((.

Прикрепляю техплан ( размеры у него неверные) и замеры кухни. Может быть мы сразу с Вами договоримся о дизайне коридора и 1 спальни. Так как постепенно ремонт коснется всех помещений и хочется единый стиль.