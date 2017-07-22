Дизайн кухни с маленькой столовой зоной ( хорошо продумать мебель)

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен11 заявок270 просмотров
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Хотела сделать ремонт везде, но определенные несчастные обстоятельства ограничивают меня на данный момент в средствах и движении . В общем, пока только кухня.

Необходимо сделать дизайн-проект кухни-столовой в стиле прованс. Хоть кухня и маленькая, но хочется уместить и диван туда ( допустим вариант скамьи с подушками декоративными) и стол раскладывающийся ( лучше круглый) и технику ( посудомойка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник, под раковиной будут фильтры воды и измельчитель, поэтому нужно ибо шкаф под мойку большой, либо 1 шкафчик для мусорного ведра отдельно).  Не нравится все громоздкое, тяжелое, темное, хочется очень легкий светлый интерьер с продуманным текстилем. Ремонт бюджетный по материалам ((.

Прикрепляю техплан ( размеры у него неверные) и замеры кухни. Может быть мы сразу с Вами договоримся о дизайне коридора и 1 спальни. Так как постепенно ремонт коснется всех помещений  и хочется единый стиль.

6 лет назад
guest_1489901407759
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ItalyTalia
Елена 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
10 дней
Очень приятно было сотрудничать с Еленой. Елена внимательна к пожеланиям заказчика, оперативно предлагает разные варианты, вносит изменения по желанию, порой даже кардинальные, помогая тем самым заказчику выбрать наиболее оптимальный вариант по функциональности и эстетике. Я довольна предложенным мне дизайном и , конечно, сотрудничество будет продолжено. Елена, Вам спасибо!
Спасибо за заказ! Очень приятный и вежливый заказчик. Оплата была произведена вовремя и в полном объеме. Очень довольна сотрудничеством и с удовольствием его продолжу!