Кровати двухяросные

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт5 заявок208 просмотров
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Добрый день, нужны рабочие чертежи кроватей в два яруса. Здесь краткое тз  http://srecorder.com/s/3y0p

Кто, что может предложить, лучше вариант готовых, кто уже делал.

6 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад