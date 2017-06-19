Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, 3D визуализация интерьера.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт31 заявка297 просмотров
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Делаем ремонт в квартире, начали сами, однако столкнулись с рядом вопросов и отсутствием единой концепции. Очень нравится скандинавский стиль в интерьере. Выбрана общая цветовая  направленность, уже есть пол, двери. Нужна помощь с мебелью и некоторыми отдельными деталями.

Хотелось бы получить 3D визуализацию интерьера.

От Вас сроки, цена.

7 лет назад
kpv
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад