Нужно сделать дизайн интерьера (визуализацию) 2 комнатной квартиры. Отдельно кухня, коридор, спальня, зал, ванная. Размещение мебели в интерьере предоставлю. Также предоставлю цвета которые нравятся в сочетании. Срок исполнения не критично, указывайте стоимость. Есть план квартиры ...
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Требуется сделать дизайн интерьера. 2х уровневая квартира (мансардный этаж), стиль современный.
Все детали в личной переписке.
Планировки прикреплены.
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