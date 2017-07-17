Дизайн интерьера

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен21 заявка272 просмотра
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Требуется сделать дизайн интерьера.  2х уровневая квартира (мансардный этаж), стиль современный. 

Все детали в личной переписке.

Планировки прикреплены. 

7 лет назад
vaknatalie
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Andriichuk
Миша 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
21 день
Выполненной работой очень довольна. Все сделано без суеты! Исполнено в срок и Михаил всегда был на связи и вносил необходимые корректировки. Понравилось принятое современно решение и проект приступает к реализации. Рекомендую!
Хорошо сформулировать задача, заказчик знает чего хочет. Было приятно работать!
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