Дизайн проектирование: создать дизайн проект комнаты

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок328 просмотров
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Имеется комната 14.5 метров. Есть идея по планировке объектов.

Нужно

1. Обговорить со мной все и сделать правки в силу моей несуразности

2. Подобрать конкретную мебель

3. Все нарисовать 

4. Подсчитать кол-во и стоимость материалов с конкретными ссылками на магазины

7 лет назад
skonotop
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад