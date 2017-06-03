Мини кофейня ,спутник крупного производства.Для реализации сладкой выпечки(привозное),печь для приготовления полуфабрикатов(самса,пирожки), отдельная полка для хлеба, отдельная пока для молочной продукции,полка для замороженных полуфабрикатов собственного приготовления. Зона отдыха со столиками.
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Кухни
Гостинной
Кабинет
Спальни
Ванной
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