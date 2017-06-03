Художник

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт3 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выпоценить эскизы интерьера

Кухни

Гостинной

Кабинет

Спальни

Ванной

7 лет назад
lida2303
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Проектировщик мини кофейни , площадь 30 кв.м

    Мини кофейня ,спутник крупного производства.Для реализации сладкой выпечки(привозное),печь для приготовления полуфабрикатов(самса,пирожки), отдельная полка для хлеба, отдельная пока для молочной продукции,полка для замороженных полуфабрикатов собственного приготовления. Зона отдыха со столиками.

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визуализация интерьера

    Существует 3д модель квартиры в SketchUp. 3 комнаты,коридор, сан.узел. Требуется визуализации. 1-2 на каждую зону. В отклике укажите программу в которой планируете делать. Бюджет небольшой.

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект небольшого загородного дома

    Дом жилой 6х8( 6,5х8,5) , Ленинградская область, проживание весна -осень, отопление твердотопливный котел + каминопечь в зале на первом этаже.  Высота первого этажа 2.5-2,8 м в чистоте.  На первом этаже котельная и вход воды и канализации там ...

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать полный дизайн-проект квартиры до 70м2 под ключ

    $350

    квартиру стоит посмотреть по скайпу удаленно с рулеткой на месте (или очно - 10 км по Новорижскому шоссе,  Московская область, дорога оплачивается) нужно с планами электрики, сантихники, итд итп - все что нужно для поэтапного ремонта.  показываю ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рендеры оборудования

    Добрый день,  Нужна помощь в создании рендера отопительного оборудования.  Конструктор моделирует все в Solid Works.  Но надо сделать фотореалистичный рендер для сайта и каталогов для печати.  Пристегиваю то что хотим получить в результате и того что мы не хотим ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн проект квартиры 100м

    Необходимо сделать ПОЛНЫЙ дизайн проект квартиры 100м, с визуализацией, с разводкой электрики, вентиляции, перепланировки, и полной сметой на материалы есть примеры работ, что хотелось бы! портфолио - ОБЯЗАТЕЛЬНО Пишите сразу цену

    Интерьеры и Экстерьеры21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Большой проект по рендерингу интерьеров\экстерьеров

    Необходимы люди в большой проект по архитектурной визуализации. В идеале необходима команда людей. Работа заключается в изготовлении рендеров из 3-д моделей, с каждодневным утверждением. Стоимость интересна за 1 камеру. Пример качества визуализаций во вложении. Предлагайте ваши цены. Предпочтение людям из Украины.

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3-Д визуализация ванной комнаты

    Уважаемые, коллеги, нужна Ваша помощь. Есть исходная визуализация ванной (в качестве примера), нужно сделать аналогичную, но: 1. Вставить другие модели ванной, унитаза (скину ссылки на магазин) 2. Плитку изменить (ссылки скину) 3. Унитаз сделать с инсталяцией, обшитой плиткой Нужно ...

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад