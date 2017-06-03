Дизайн-проект квартиры, визуализация

Добрый день, Нужна помощь в создании рендера отопительного оборудования. Конструктор моделирует все в Solid Works. Но надо сделать фотореалистичный рендер для сайта и каталогов для печати. Пристегиваю то что хотим получить в результате и того что мы не хотим ...