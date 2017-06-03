Дизайн-проект квартиры, визуализация

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт27 заявок370 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать визуализацию двухкомнатной квартиры с учетом утвержденной планировки, выбранной мебели, материалов и т.д. 

План квартиры во вложении. 

7 лет назад
Zorra06
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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