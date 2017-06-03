Визуализация интерьера жилого помещения в SolidWorks

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок1602 просмотра
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На основании имеющихся чертежей необходимо собрать проект в SolidWorks по  визуализации экстерьера жилого помещения.

При наличии у Вас опыта и примеров работ, готов обсуждать стоимость и сроки проекта.

7 лет назад
ridex
50 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад