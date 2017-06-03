Стиль современный, можно смешать с минимализмом (не переборщить) и скандинавским стилем. Цвета преимущественно белые, на пол дерево, это по комнатам. По санузлу практически полная свобода творчества (без фанатизма). Проект нужен полный с указаниями по отделке подбором мебели, ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЙ ...
Визуализация интерьера жилого помещения в SolidWorks
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основании имеющихся чертежей необходимо собрать проект в SolidWorks по визуализации экстерьера жилого помещения.
При наличии у Вас опыта и примеров работ, готов обсуждать стоимость и сроки проекта.
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