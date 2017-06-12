Нужен дизайн проект двухкомнатной квартиры 58 м.кв.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен14 заявок477 просмотров
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Стиль современный, можно смешать с минимализмом (не переборщить) и скандинавским стилем.

Цвета преимущественно белые, на пол дерево, это по комнатам. По санузлу практически полная свобода творчества (без фанатизма). 

Проект нужен полный с указаниями по отделке подбором мебели, ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЙ 3D визуализацией и.т.д..

По срокам желательно месяц ну край полтора.

ТЗ обмерный план и.т.п. вышлю выбранному исполнителю

Жду ваших предложений по цене за кв.м., заявки без портфолио рассматриваться не будут, 

7 лет назад
marvelousers
Андрей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Fixonu4
Сергей 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 лет назад
$12
30 дней
Просто отлично! Рекомендую! Согласовали эскизы с заказчиками сразу по двум комнатам, без доработок.
Всем таких заказчиков. Грамотное и внятное тех. задание. Поэтапная, своевременная оплата. Всегда на связи. Приятный в общении человек.