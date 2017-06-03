Отрисовка планировок

$14
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт2 заявки177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать планировки https://yadi.sk/d/s_ibzjgR3JuRdt

На выходе мне нужны планы в таком виде https://yadi.sk/d/8NxqXaG63JhMXU

Цвета и иконки в исходнике. Оплата только на сбербанк/ЯД

7 лет назад
Seosct
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад